Veja vídeo: Vazamento de tubulação causa congestionamento a motoristas em Manaus

Concessionária diz que a intervenção foi uma manobra controlada e que o abastecimento foi normalizado ainda na manhã desta sexta (12).

Por Beatriz Silveira

12/09/2025 às 18:18

Notícias de Manaus – O trânsito na zona Sul de Manaus ficou lento na manhã desta sexta-feira (12/09/2025) após um vazamento de tubulação no cruzamento da avenida Codajás com a avenida Marques da Silveira, no bairro Petrópolis. Motoristas relataram acúmulo de água nas imediações da ponte que interliga as duas vias, o que exigiu atenção redobrada e reduziu a fluidez em horários de pico.

Em comunicado, a Águas de Manaus explicou que a ocorrência esteve relacionada a uma manobra operacional controlada, necessária para retirar o vazamento e permitir a correção segura da rede. Segundo a concessionária, as equipes de manutenção atuaram de forma contínua e concluiram os reparos ainda pela manhã, com a normalização do abastecimento nas áreas atendidas. A empresa acrescentou que a intervenção integra o plano permanente de manutenção preventiva e corretiva da malha de distribuição, com o objetivo de evitar danos maiores e reduzir impactos ao consumidor.

Durante os trabalhos, agentes orientaram condutores a reduzir a velocidade e a respeitar as sinalizações provisórias, especialmente no trecho próximo à ponte. Moradores e comerciantes da região foram orientados a monitorar possíveis oscilações momentâneas de pressão após o religamento do sistema — efeito usual em restabelecimentos — e a comunicar qualquer anormalidade pelos canais de atendimento da concessionária.

A Águas de Manaus reforçou que mantém equipes de prontidão para ocorrências emergenciais e que continuará executando melhorias na rede para garantir segurança operacional, regularidade no fornecimento e menor interferência no tráfego urbano.

