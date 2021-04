Veja vídeo: ventania arranca telhas de obra em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Os telhados de uma obra no Viver Melhor voaram durante vendaval ocorrido em Manaus, nesta segunda-feira (26), no bairro Monte das Oliveiras, zona Norte da cidade. Vídeos começaram a circular nas redes sociais com os estragos causados pelo temporal.

De acordo com as imagens, que circulam nas redes sociais, as telhas sobrevoaram nas ruas da cidade e ficaram presas nos fios elétricos chegando até a cair próximo a carros estacionados no conjunto habitacional.

Segundo a Defesa Civil a pluviometria na cidade foi medida em 02 milímetros, nas últimas 24 horas.