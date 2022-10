Veja vídeos: Mulher dispara com arma de fogo no meio do rio Negro em Manaus

Redação AM POST

Uma mulher identificada como Taiana Erica e outros dois homens não identificados, causaram polêmica nas redes sociais após um vídeo deles portando uma arma de fogo em uma lancha ser divulgado no Instagram, nesta terça-feira (25).

Continua depois da Publicidade

Em seu perfil na rede social, Taiana postou uma sequência de stories onde aparece segurando a arma durante o passeio no meio do rio Negro, no Amazonas. Em seguida, os dois homens aparecem ao som de “baile de favela”.

Um deles dispara um tiro para o alto enquanto o outro filma o momento. “Brincadeirinha”, disparou Taiana na legenda. Além disso, no último stories, Taiana aparece segurando um projétil. Após a repercussão negativa das atitudes, ela desativou a sua conta no Instagram. Em sua biografia na rede social, ela ressalta que está “aprendendo, crescendo e evoluindo”.

Veja vídeo:

Continua depois da Publicidade