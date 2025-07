Venezuelano é atropelado ao tentar atravessar ‘Rapidão’ na zona Oeste de Manaus

Notícias de Manaus – Um homem de nacionalidade venezuelana, ainda não identificado, foi atropelado na noite desta terça-feira (29) ao tentar atravessar o anel viário conhecido como Rapidão, na zona Oeste de Manaus.

De acordo com informações da Polícia Militar, o motorista do carro modelo Voyage envolvido no acidente relatou que não conseguiu ver o pedestre devido à baixa iluminação da via no momento da colisão. A escuridão no trecho pode ter contribuído de forma direta para o atropelamento.

Após o impacto, o condutor permaneceu no local e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros à vítima. O venezuelano foi encaminhado com vida ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Galileia, na zona Norte da capital.

O estado de saúde do homem não foi informado até o momento. O caso será investigado pelas autoridades competentes, e não há, até agora, indícios de que o motorista tenha agido com imprudência ou fugido do local.

Moradores da região voltaram a cobrar melhorias na iluminação pública do anel viário, que registra alto índice de acidentes, especialmente no período noturno.