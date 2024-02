Ventania forte derruba árvore e atinge casa na zona oeste de Manaus

Durante a remoção do exemplar arbóreo, um membro do Corpo de Bombeiros caiu do tronco da árvore, contudo, não sofreu danos graves.

Conforme as informações adicionais, seis indivíduos ficaram retidos na moradia. As forças policiais e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender à situação.

Um exemplar arbóreo tombou, derrubou um suporte de eletricidade e colidiu com uma residência neste domingo (11), na rua São Marcos, no bairro Nova Esperança, zona oeste de Manaus. Conforme relato dos residentes da localidade, o incidente ocorreu após uma rajada intensa de vento atingir a região.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.