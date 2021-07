Vereador anuncia manifestação em nova denúncia contra aumento simultâneo do preço da gasolina em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Neste final de semana, o vereador Rodrigo Guedes (PSC) realizou uma nova denúncia contra o aumento do preço da gasolina, que passou de R$ 5,59 para R$ 5,79, de forma simultânea, em todos os postos de combustíveis de Manaus. O vereador destacou que há a falta de uma ação de combate efetiva a este tipo de organização por parte dos órgãos criminais e que, diante disso, irá fazer uma manifestação, nas ruas de Manaus, ainda nesta semana.

Continua depois da Publicidade

Esta não é a primeira vez que o vereador denuncia esta ação coordenada, uma de suas principais lutas desde quando ainda era titular do órgão municipal de Defesa do Consumidor, o Procon. Guedes ressaltou que irá continuar atuando com seu poder de fiscalização para denunciar este tipo de ação.

“O mais inacreditável é os órgãos de competência criminal ainda não terem feito uma ação efetiva para combater isso. Como já disse também, há muito poder, dinheiro e influência no meio disso, é o mercado, entre todos, envolvendo as distribuidoras onde mais circula dinheiro. Essa semana iremos nos manifestar contra isso, vai ter manifestação por que não podemos 2,5 milhões de pessoas serem subjugadas a isso e isso afeta a todos, quem tem carro ou não e principalmente os profissionais do volante”, ressaltou.

Guedes afirma que esta prática é inadmissível e prejudica, além dos consumidores, o livre mercado, pois não há uma concorrência justa. “É óbvio que se aumenta no produtor (Petrobras), a tendência é aumentar no revendedor final, isso até um adolescente sabe, sei que o preço no Brasil inteiro está acima de R$ 5, o que contestamos é simplesmente ser o único local do Brasil, entre as capitais, que os preços são absolutamente iguais, alterando um ou a terceira casa decimal apenas. Porém, se baixar na Petrobras, não baixa nos postos e distribuidores”, afirmou o vereador.