Vereador apresenta pedido de CPI para investigar a Amazonas Energia

O vereador Rodrigo Guedes (PSC) apresentou, nesta terça-feira, 16, um requerimento solicitando a instalação de Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar a empresa Amazonas energia.

Durante discurso na tribuna da Câmara Municipal de Manaus, Rodrigo Guedes disse, caso instalada, a CPI deverá apurar as práticas abusivas da empresa, como cortes indevidos do fornecimento de energia elétrica durante o estado de calamidade pública na cidade de Manaus, bem como o descumprimento de decisões judiciais.

Rodrigo Guedes considera a criação da CPI necessária porque, segundo ele, a Amazonas Energia ocupa o primeiro lugar no ranking das empresas mais reclamadas perante o Procon Amazonas, pelo segundo ano consecutivo.

“Afirmo, categoricamente, que é impossível lidar com essa empresa que não respeita a sociedade amazonense. A Amazonas Energia é caso de polícia porque desrespeita, sistematicamente, a população bem como todas as instituições”, afirmou.

O vereador argumentou, ainda, que por conta da prática de corte de energia, denunciada pelos consumidores nas redes sociais e em veículos de comunicação, a Amazonas Energia tem descumprido o artigo 1º da Lei Estadual nº 5.143/2020 e artigo 2º da Lei Estadual nº 5.145/2020 e decisão judicial em sede de ação coletiva.

As leis estaduais proíbem a suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplência das unidades consumidoras de fornecimento residencial e de serviços essenciais, enquanto durar o estado de emergência na saúde no Estado do Amazonas.

“Acabou a conversa com a Amazonas Energia. A gente tem que agir na ‘chibata’ com esta empresa. É o que os dirigentes e proprietários merecem. As instituições agem, mas eles não respeitam ninguém. Eles, porém, têm que respeitar esse parlamento. Vamos enquadrá-los. Peço a CPI e que não termine em pizza. Acabou a brincadeira da Amazonas Energia com a população”, afirmou Rodrigo Guedes.

O pedido de CPI já tem seis assinaturas: a do proponente e dos vereadores Ivo Neto, Thaisa Lippy, William Alemão, Daniel Vasconcelos e Raiff Matos. Para ser instalada, são necessárias 14 assinaturas.