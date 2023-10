Vereador Capitão Carpê é acusado de agressão verbal a profissionais de saúde e causar tumulto em maternidade de Manaus

O vereador Capitão Carpê está sendo acusado de ter agredido verbalmente equipe médica e tumultuado atendimento na Maternidade Moura Tapajós, localizada zona Oeste de Manaus, na noite da última sexta-feira (20/10). O médico ginecologista Rodrigo Otávio Moraes de Oliveira registrou um Boletim de Ocorrência (B.O) contra o parlamentar, no 8º Distrito Integrado de Polícia.

De acordo com a denúncia, o vereador entrou na maternidade de forma agressiva, falando alto e invadindo os espaços onde os pacientes aguardavam ou eram atendidos. Ele parecia não se importar com a privacidade das gestantes nem com o repouso das mulheres que haviam acabado de dar à luz. Toda a situação foi registrada pelas câmeras de segurança do local, evidenciando a conduta inadequada do parlamentar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo Rodrigo Otávio, o vereador manteve um tom agressivo mesmo quando a equipe médica tentou explicar a ele o fluxo de atendimento, que é exibido em um cartaz dentro da própria maternidade e segue as prioridades definidas pela medicina obstétrica.

“Por volta das dezenove e trinta (19h30), durante atendimento normal, identifiquei elevação de tom de voz na recepção da admissão, onde após a técnica (de enfermagem) abrir a porta, a mesma relatou que o Sr. vereador Carpê questionava as pacientes sobre o tempo de atendimento; o interroguei sobre o que estava acontecendo e relatei que a equipe diurna tinha realizado cinco cesarianas e que havia a possibilidade de termos mais seis procedimentos e que estávamos todos atendendo”, diz o médico no Boletim de Ocorrência.

A reportagem do Portal AM POST procurou o vereador Capitão Carpê, por meio de sua assessoria de imprensa, e pediu um posicionamento sobre o caso mas até o fechamento desta matéria não obteve resposta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Veja B.O:



Redação AM POST*