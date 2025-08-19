Vereador cobra aplicação de multas e punição severa a Águas de Manaus por destruição de ruas na capital

Notícias de Manaus – O vereador Rodrigo Guedes (Progressistas) voltou a criticar, nesta segunda-feira (19), os constantes problemas causados pela concessionária Águas de Manaus na capital amazonense. Em discurso na tribuna da Câmara Municipal, Guedes cobrou que a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) intensifique a fiscalização sobre os serviços prestados pela empresa, que é responsável pelo abastecimento de água e tratamento de esgoto da cidade.

Segundo o parlamentar, a atuação da concessionária tem provocado prejuízos significativos para a infraestrutura da capital, especialmente em ruas e avenidas que foram recentemente asfaltadas pela Prefeitura de Manaus. Apesar de ser contratada pelo próprio Executivo municipal, a Águas de Manaus, segundo Guedes, atua sem o devido controle e sem responsabilização adequada pelos danos causados.

“A empresa faz o que quer na cidade, destrói ruas, realiza cobranças indevidas e prejudica a população diariamente. Isso é inaceitável”, declarou.

Guedes defendeu a aplicação de medidas mais severas contra a empresa, incluindo multas efetivas, e não apenas notificações administrativas. “Eu exijo que a Ageman fiscalize os serviços e puna a Águas de Manaus, aplicando multa de verdade, não é notifica caso para dizer que está punindo”, disse.

A concessionária já foi alvo de diversas reclamações de moradores e motoristas, que relatam dificuldades para trafegar em vias danificadas por obras mal executadas ou não finalizadas. Além disso, cobranças consideradas abusivas nas contas de água e esgoto têm alimentado a insatisfação popular com o serviço.