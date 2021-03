Vereador comemora processos do MPAM contra 41 postos de combustíveis de Manaus por prática de Cartel

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O vereador Rodrigo Guedes (PSC) celebrou, nesta terça-feira (9), as Ações Civis, do Ministério Público do Estado (MPAM), contra 41 postos de combustíveis da cidade de Manaus por terem, repetidas vezes, reajustado o preço dos referidos produtos de maneira abusiva, uniforme e combinada.

Essa ações judiciais são resultado de uma representação feita pelo vereador quando esteve à frente do Procon-Manaus, em desfavor dos postos de gasolina da capital, por conta da cobrança indevida e do aumento combinado dos preços dos combustíveis, o que evidenciava ação cartelizada dos postos.

A representação resultou nos processos ingressados pelo MPAM que, por meio da 81ª Promotoria de Justiça Especializada na Proteção e Defesa do Consumidor (Prodecon), ajuizou várias ações, que são resultado dos inquéritos civis no âmbito do Ministério Público.

A representação movida por Rodrigo Guedes teve ampla repercussão na imprensa e redes sociais à época.

Além das informações prestadas pelo Procon-Manaus, o MPAM também se baseou na Nota Técnica da Agência Nacional de Petróleo (ANP) nº 154/2018-SDR, bem como informações do relatório da CPI dos combustíveis da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, entregue ao MP em outubro de 2019.

“Nosso trabalho à frente do Procon-Manau, por justiça, continua dando frutos. Quase três anos após eu ingressar com representação pelo Procon-Manaus no MP denunciando práticas abusivas, 41 redes de postos foram processados na justiça e podem pagar até R$ 1,4 milhão cada. Vamos seguir em frente, dentro do parlamento municipal, e lutar diariamente pelos direitos da população”, concluiu o vereador.

