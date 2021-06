Vereador comunista critica parlamentar que defendeu idosa ignorada por motorista em parada de ônibus em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O vereador Jaildo Oliveira (PCdoB) repudiou durante seu discurso na sessão plenária desta terça-feira (29/6) a ação do vereador Rodrigo Guedes (PSC), que em um veículo particular, trancou um motorista de ônibus, que supostamente não teria parado para uma passageira em um ponto de ônibus.

Segundo Rodrigo Guedes, no vídeo, o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Josildo Oliveira e trabalhadores da categoria o ameaçaram de surra de cinto, cada um, com o acessório na mão. Além disso, Rodrigo Guedes apresentou postagens feitas por membros do sindicato que ameaçara dar uma surra de cinto ou “passar o sal” no vereador. “Isso é incitação à violência, ao crime. Passar o sal significa, nada mais nada menos, do que me matar. Isso está tipificado no código penal como incitação ao crime”, disse.

O parlamentar comunista criticou a atitude e falou que existem outros meios para denunciar má condutas dos profissionais do transporte coletivo. “O número do disk-denúncia 118 está ativo, não é preciso trancar ônibus no meio da rua, colocando em risco a integridade dos passageiros”, enfatizou em seu discurso.

Jaildo Oliveira também relatou que o motorista abordado recebeu diversos prêmios pelo atendimento de excelência com os passageiros e que após análise das imagens captadas na câmera interna do ônibus, não foi constatada nenhuma irregularidade.

Ele também destacou o treinamento que as empresas realizam com seus motoristas. “Os profissionais são rigorosamente treinados. A empresa colocam eles no lugar do ciclista e passam o ônibus perto para que eles saibam do perigo que é passar perto daqueles que transitam de bicicleta nas vias de Manaus”, detalhou o vereador, que ainda explicou que motoristas com categoria acima da “c”, recebem cursos diferenciados, por se tratar de veículos pesados.

“Vossa excelência quer massacrar pai de família. Um trabalhador que acorda 2h30 da madrugada, para atender à população. E vossa excelência que o trabalho de um vereador é ficar trancando ônibus no meio da rua”, disse. Jaildo afirmou ainda que o correto era o vereador Rodrigo Guedes anotar o número do ônibus e horário e denunciar. “Não dizer que o motorista estava errado e colocar nas redes sociais. Errado está o senhor. Faço um desafio para vossa excelência para ir trancar os ônibus amarelinhos.

Rodrigo Guedes destacou que os parlamentares têm o poder de fiscalizar o serviço público municipal. “É uma idosa, vamos perguntar aos servidores terceirizados da Casa, vamos aos Terminais e veremos que 10 em cada 10 usuários do transporte coletivo reclamam dessa situação. Quero que me provem que estou errado. Eles também são trabalhadores, eu convido os 41 vereadores a irem até o local [ponto de ônibus] comigo e ver que havia espaço para parar sim e isso precisa acabar. Isso acontece com todos os usuários do transporte coletivo. Isso precisa acabar. Todos merecem dignidade, do trabalhador, cobrador, aos passageiros”, ressaltou o vereador.