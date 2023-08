Vereador cria PL que solicita aos centros comerciais fornecerem fones antirruídos para pessoas com TEA em Manaus

Durante a sessão extraordinária desta quarta-feira (16/08), foi deliberado na Câmara Municipal de Manaus (CMM), o Projeto de Lei 406/2023, do vereador Ivo Neto (Patriota), que obriga restaurantes, bares, shopping centers, estádios, quadras poliesportivas e parque de diversões localizados no município de Manaus fornecerem, de forma gratuita, fones antirruídos para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O parlamentar explicou que a proposta visa garantir a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. “Não é raro observar crianças, ou até mesmo adultos autistas utilizarem as mãos para obstruir a entrada do som nos ouvidos com gestos de inquietação e incômodo. Até mesmo sons do dia a dia, como os da televisão, eletrodomésticos, automóveis e provenientes de locais com grande concentração de pessoas”, destacou o vereador Ivo Neto.

O projeto agora será analisado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação.