Vereador critica preço da gasolina em Manaus. Leia a matéria completa.

O vereador Sassá da Construção Civil (PT) publicou um vídeo nas redes sociais em que fiscaliza alguns postos na cidade e constata que mesmo após uma pequena redução no preço da gasolina aqui na capital, ainda estamos pagando muito caro, em relação ao resto do país.

“Alguns postos que que fiscalizei na manhã de sábado (20/05), até baixaram o preço que estava em uma média de R$ 6,69 para R$ 6,29, porém, o Grupo Atem, que comprou a Remam no fim do governo Bolsonaro, já se posicionou, ontem, dizendo que vai continuar se baseando no preço internacional do combustível. Ou seja, nós e os baianos (que também tiveram a única refinaria privatizada), não temos muito o que comemorar, porque o nosso petróleo está nas mãos da iniciativa privada”, declarou o parlamentar.

De acordo com Sassá, apesar do petróleo ser uma riqueza de todos os brasileiros, para os amazonenses não faz muita diferença. “É revoltante, mas é um fato. A mudança na política de preços da Petrobras não muda nada para nós. A privatização só está sendo boa para o Grupo Atem que tem o domínio da única refinaria do Estado. Mas eu acredito que se o povo pressionar, a gasolina vai ter que baixar”, concluiu Sassá.

