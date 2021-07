Vereador David Reis tenta mudar nome de praça em Manaus e é alvo de protesto do movimento negro

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST*

Manifestação do movimento negro contestou o presidente Câmara Municipal de Manaus, vereador David Reis (Avante), que é autor do Projeto de Lei 354/2021 que deu a uma praça no bairro Praça 14 de Janeiro, na esquina da Avenida Japurá com a Rua Afonso Pena, o nome Oscarino Peteleco em homenagem ao famoso ventríloquo amazonense e retirou o de Nestor Nascimento, um dos principais líderes negros da história do Amazonas.

O ato ocorreu na última quarta-feira (28) no espaço público do bairro, Praça 14, os manifestantes de movimentos negros se reuniram no local para pedir que o antigo nome do espaço fosse mantido.

Na ocasião, o titular da Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp), Sabá Reis, foi até o local para conversar com os manifestantes e tentar limpar a imagem de seu filho, David Reis.

“A manifestação que vocês fizeram aqui foi importante, pois se não tivesse ocorrido, aqui iria ocorrer um equívoco. Eu estou aqui nessa praça, trabalhando a mais ou menos um mês, como é possível notar, durante esse período, não apareceu nenhuma ‘santa e viva pessoa’ para me dizer ou alertar […]”, disse Sabá.

Em nota na última quarta, a Prefeitura de Manaus e o presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM) afirmaram que devem revogar a legislação e manter o nome do ativista negro no local. David Reis disse ainda que vai apresentar outro PL que oficialize o nome na praça como Nestor Nascimento.

*Com informações do AM1