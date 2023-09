Vereador de Manaus aciona MP-AM contra empresa responsável por aterro sanitário e acusa de crime ambiental

Manaus/AM– O vereador Lissandro Breval (Avante) entrou com representação no Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE-AM) contra a construtora Marquise S.A, referente à obra de aterro sanitário em área de Área de Proteção Permanente (APP), no KM-13, na BR-174.

Em denúncia apresentada ao órgão de controle, o vereador cita, ainda, possíveis irregularidades do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), da Secretaria do Estado de Meio Ambiente (Sema) e da empresa Ecoambiental.

“Entrei com representação junto ao Ministério Público porque não vou aceitar que essa empresa siga enganando a população da nossa cidade, divulgando matérias enganosas sobre aquela invasão de terrenos”, disse Breval.

Hoje vi um comercial que mostra o aterro da Marquise como o mais moderno do Brasil, que não vai estragar nada. Não podemos impedir que a empresa divulgue o seu trabalho, mas não podemos deixar essa empresa enganar as pessoas”, acrescentou Breval.

O vereador tem denunciado insistentemente o fomento de aterro sanitário em área onde está localizado o igarapé do Leão, principal afluente do Tarumã. Com imagens da obra já apresentadas em plenário, o vereador afirma que já há grandes movimentações de terra no local.

“Hoje foi julgada uma apelação onde o desembargador deu provimento favorável e onde ele vê provas de que há invasão de terreno, de danos. E mesmo diante de tudo isso, a empresa continua insistindo num dos maiores crimes ambientais que Manaus já teve. E ainda faz propaganda bonitinha. Não é ela que vai me calar”, concluiu o parlamentar.

Redação AM POST*