Vereador de Manaus diz que propaganda de serviços da Hapvida é fake news

Durante a Sessão Plenária desta segunda-feira (14/08), na Câmara Municipal de Manaus (CMM), o vereador Sassá da Construção (PT), denunciou o descaso no atendimento da empresa Hapvida Manaus para com os usuários do plano.

O parlamentar afirmou que a empresa faz propaganda oferecendo bons serviços e na prática não é nada do que está veiculado, além de demonstrar preconceito com pacientes especiais. “A Hapvida faz comercial que vai oferecer tudo do bom e melhor e quando chega na hora da marcação da consulta a tem que esperar muito tempo para ser atendido, essa propaganda é fake news”, denunciou Sassá.

O vereador finalizou dizendo que a empresa é ganhadora de várias ações e ainda assim continua oferecendo um mau serviço à população e vai continuar cobrando melhorias por parte da empresa.

