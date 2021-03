Vereador de Manaus pede investigação sobre obras do viaduto do Manoa deixado pelo ex-prefeito Arthur Neto

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O vereador Rodrigo Guedes (PSC) ingressou com uma representação no Ministério Público do Estado (MPE-AM) e no Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM), nesta quarta-feira (3/3), pedindo investigação sobre as obras do complexo viário Professora Isabel Victoria, localizado na avenida Max Teixeira, em frente à entrada do conjunto Manoa, bairro Cidade Nova, Zona Norte da capital, feitas às pressas pelo ex-prefeito Arthur Virgílio Neto entregue no dia 31 de dezembro do ano passado e em menos de 24 horas foi interditada pelo prefeito David Almeida (Avante).

Durante pronunciamento na tribuna da Câmara, Rodrigo Guedes afirmou que a obra do complexo, avaliada em torno de R$ 50 milhões, foi entregue no último dia de 2020, pela antiga gestão, apresentando inúmeros problemas como desníveis no concreto.

O vereador disse que por conta das inúmeras falhas evidenciadas na obra realizada por duas construtoras contratadas na gestão anterior, o secretário municipal de Infraestrutura (Seminf) e vice-prefeito, Marcos Rotta, precisou interditar o complexo viário logo após a inauguração.

Por conta disso, Rodrigo Guedes ressaltou a necessidade de investigação dos órgãos de controle com relação ao direcionamento dos recursos no local.

“Além de aparência muito feia, a Prefeitura foi descobrindo outras impropriedades no viaduto. A população da cidade de Manaus precisa uma resposta sobre o que de fato aconteceu com o dinheiro público nessa obra. Não é comum uma obra de R$ 50 milhões ser inaugurada desse jeito, cheia de falhas e suspeitas”, concluiu.