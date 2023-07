Vereador de Manaus quer oficializar ‘carteirada’ e propõe PL que permite advogados furarem a fila em bancos

O vereador Roberto Sabino (Podemos) apresentou Projeto de Lei (PL) na Câmara Municipal de Manaus (CMM), que propõe oficializar carteirada com atendimento prioritário para advogados que estiverem representando seus clientes em agências bancárias, concessionárias e permissionários de serviço público, afim de facilitar os serviços jurídicos.

De acordo com a proposta, os advogados deverão apresentar todas as vezes a sua carteira da Ordem do Advogados do Brasil (OAB) juntamente com uma procuração simples para comprovação do atendimento prioritário.

“Tal propositura objetiva-se em facilitar os atendimentos dos profissionais de advocacia, pois são indispensáveis à administração da justiça, na prestação de serviço público, e exercem a função social de proteção e defesa dos direitos dos cidadãos em inúmeros setores, sendo assim, de grande relevância o para beneficiar os respectivos trâmites jurídicos”, justifica o vereador.