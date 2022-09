Vereador denuncia descaso da Amazonas Energia com clientes de Manaus

Redação AM POST

O vereador Wallace Oliveira (Pros), primeiro vice-presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), denunciou situações de descaso com os clientes da concessionária de energia elétrica, Amazonas Energia, na manhã desta terça-feira (14/9) durante pronunciamento no Plenário.

“Venho a essa tribuna trazer, mais uma vez, o descaso que a empresa Amazonas Energia dispensa aos clientes da nossa cidade. É até impressionante a forma complicada do atendimento prestado à população, o que gera diversas reclamações em várias frentes de trabalho da mesma”, afirmou o vereador.

O parlamentar citou resultados de pesquisas sobre as empresas prestadoras de serviço público, nas quais a referida empresa é uma das piores colocadas. “Vamos para os índices das pesquisas que trazem essa empresa com uma das que possuem um péssimo atendimento ao público”, disse.

Wallace Oliveira relatou que, em um dos centros de atendimento da Amazonas Energia, acontece situações de mal atendimento e constrangimento para a população.

“Estive presente no centro de atendimento da empresa, próximo da Avenida Ayrão, e vi casos terríveis. Ao retirar uma senha de atendimento, eles ultrapassam todos os horários estabelecidos pela legislação, e aproveito para fazer um pedido ao presidente da Comissão de Defesa do Consumidor desta Augusta Casa, para que a mesma seja bastante incisiva e trate tal empresa com os rigores que as leis determinam”, enfatizou.

O vereador citou ainda cirscunstâncias de descaso com idosos que estavam aguardando atendimento. “Eu vi o descaso no atendimento dos idosos. Pessoas que tem limitações e necessidades, garantidas por lei inclusive, mas os atendentes alegando que a culpa da demora é do painel de chamada. Isso é humilhante para qualquer ser humano, mais ainda para uma pessoa que está na melhor idade e tal ação não pode ser aceita”.

Wallace afirmou que reportará todas as situações verificadas ao presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da CMM, afim de que a mesma posssa solicitar aos órgãos competentes ações corretivas.

“Eu fui in loco no loca, presenciei tudo, registrei e estarei repassando ao presidente da nossa comissão pertinente, para que, como Poder Legislativo que fiscaliza também, possa ser estabelecido uma cobrança mais intensa para que essa falta de respeito possa acabar dentro da nossa cidade”, afirmou.