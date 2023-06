Vereador denuncia descaso do INSS em Manaus

Durante a Sessão Plenária da Câmara Municipal de Manaus (CMM), da última terça-feira (06/06), o vereador Alonso Oliveira (Avante), utilizou a tribuna do plenário Adriano Jorge para abordar o descaso do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), na capital amazonense. O parlamentar ainda solicitou a ampliação do número de peritos e a redução da fila do INSS.

“Os benefícios aos autistas; cardiopatas; renais crônicos; portadores de câncer e aos hemofílicos, estão nesse contexto, de demora no atendimento do INSS. Imagina uma pessoa que está sofrendo com alguma dessa doença, e a Previdência Social que se diz avaliar um processo desse em 45 dias, mas passa dois anos, é um completo descaso com as pessoas que necessitam desse benefício para sobreviver” disse o vereador durante discurso no plenário da CMM.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Alonso ainda falou da manifestação que participou, no dia 31 de maio, em frente ao INSS Codajás, localizado na Avenida Marquês da Silveira, zona sul de Manaus.

“Eu estive acompanhando de perto uma manifestação onde mais de 50 segurados estiveram em frente ao INSS Codajás, reivindicando que os prazos para concessão dos benefícios, estabelecidos por Lei, sejam realmente cumpridos. Precisamos o quanto antes de um mutirão emergencial, para zerar a fila de espera dos segurados. Essa demora na análise de um benefício do INSS é extremamente desgastante e desanima quem precisa do benefício para se manter “, ressaltou o vereador.

Redação AM POST*