Vereador denuncia máfia dos flanelinhas em Manaus: “malandros”

A fala ocorre em meio às práticas abusivas flagradas no Sou Manaus Passo a Paço 2025, realizado nesse final de semana, no Centro Histórico.

Por Bruno Pacheco

08/09/2025 às 11:44

Notícias de Manaus – O vereador da Câmara Municipal de Manaus (CMM), Rodrigo Guedes (PP), relatou nesta segunda-feira, 8, a prática de extorsão e coação praticada por flanelinhas irregulares durante eventos públicos e privados promovidos na capital amazonense. A fala ocorre em meio às práticas abusivas flagradas no Sou Manaus Passo a Paço 2025, realizado nesse final de semana, no Centro Histórico.

“O cidadão manauara não aguenta mais ser extorquido por flanelinhas. Ali não é um cidadão que está tentando sobreviver. Ali é um malandro, que apenas quer ganhar mediante o medo e o terror do cidadão, é malandragem”, criticou Rodrigo Guedes.

Leia mais: Daniel Almeida cita gabinete do ódio e anuncia processo contra Rodrigo Guedes por compartilhar vídeo com xingamento a sua mãe

O parlamentar continuou: “90% ali com plena capacidade para trabalhar. Por que não estavam água, com os outros? Vendo uma comida, por exemplo. Eles querem o dinheiro fácil, fazer R$ 4 mil a R$ 5 mil no fim de semana, quando o cidadão tem que trabalhar o mês inteiro para ganhar muito menos que isso”.

Guedes pediu ainda apelo às forças policiais para determinar uma ação contra a máfia dos flanelinhas. “Isso é uma determinação que venha de cima. Não é possível aceitar  que a sociedade perdeu para alguma dúzia de pessoas que decidiu extorquir a população”.

Confira a fala do vereador:

