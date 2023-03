Vereador diz que Águas de Manaus tem deixado rastro de caos na capital amazonense

Redação AM POST*

O vereador Lissandro Breval (Avante) afirmou, na manhã desta quarta-feira (15/03), que todos os parlamentares da Câmara Municipal de Manaus (CMM) devem deixar as questões partidárias de lado e lutar contra o caos que a concessionária Águas de Manaus tem ofertado aos moradores da capital amazonense. De acordo com o parlamentar, é absurdo ver o que a população sofre atualmente com o descaso da prestadora de serviços e tentar argumentar ´legalidade` para questionar a instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito.

“Eu assinei a CPI e está claro a brincadeira que essa concessionária faz com a população. Alegar legalidade com as famílias sem água. Falar de legalidade quando uma concessionária passa sete meses para voltar às ruas onde trabalhou para consertar os estragos que deixou? Precisamos discutir sobre o que a população está sofrendo. Peço a todos os colegas parlamentares que deixem as questões partidárias de lado e olhem para a população que não aguenta mais tanto descaso”, afirmou Breval.

Nas últimas semanas, Breval tem alertado em suas redes sociais para a não prestação de serviços por parte da Águas de Manaus. Na Tribuna, disse que tem recebido denúncias de diversas zonas de Manaus e esteve em bairros onde as ruas foram ´rasgadas`, as contas seguem chegando, até mesmo quando não há fornecimento de água.

“A concessionária tem deixado rastro de caos em nossa cidade. Fui em uma obra que já tem seis meses que eles mexeram na tubulação e não voltaram para consertar as ruas. Estive lá, denunciei, e eles tiveram a coragem de retornar ao local e asfaltar somente a rua onde gravei o vídeo. Essa Casa tem que dar resposta ao povo, à população. Eu assinei e sigo veementemente apoiando a instauração da CPI”, concluiu.

CPI

A Câmara Municipal de Manaus (CMM) definiu, a presidência, membros e os blocos partidários que vão compor a Comissão Especial Parlamentar de Inquérito (CPI) da Águas de Manaus. O vereador Diego Afonso (União Brasil) foi eleito por unanimidade para liderar a Comissão, que vai investigar as supostas irregularidades cometidas pela concessionária.

Em reunião realizada na Casa Municipal, foram indicados, conforme os blocos partidários, os vereadores Diego Afonso e Everton Assis, do União Brasil; Rodrigo Guedes (Podemos); William Alemão (Cidadania); Ivo Neto (Patriota); Marcelo Serafim (PSB) e Rosivaldo Cordovil (PSDB).

O objetivo da CPI é vistoriar o trabalho executado pela concessionária, como a cobrança de taxa de esgoto em locais que não têm o serviço, além de reajustes feitos pela empresa.