Vereador dono de casa de show se manifesta após polêmica foto de cliente fantasiado de goleiro Bruno

Redação AM POST

O vereador, William Alemão, que é dono do bar Porão do Alemão, se manifestou nas redes sociais após polemica envolvendo o estabelecimento que ganhou repercussão nacional. Nas redes sociais da empresa foi postada uma foto de um cliente, identificado como Rodrigo Fernandes, fantasiado de Goleiro Bruno com um saco ao lado, no qual estava escrito o nome da modelo Eliza Samudio. A postagem ocorreu na segunda-feira (1º) e, de imediato, causou revolta entre os usuários das principais redes sociais.

O empresário admitiu que houve erro da casa de show no episódio as pediu que os internautas maneirem nas críticas. “Você que nunca foi ao Porão e gosta de falar… Bom, né? Só lembre que atrás daquele CNPJ tem várias famílias, pessoas, pais e mães de família que estavam ansiosas para voltar a trabalhar. Tiveram a oportunidade no dia 1º, pessoas que são pais, são mães e que também estão com esse nome vinculado porque parece que eles não fizeram nenhum trabalho sério. A gente teve um erro, sim, mas não joguem pedra, não baixem tanto o nível como já vi em alguns comentários que… nossa!”, disse Alemão em trecho de vídeo publicado nas redes sociais.

Eliza desapareceu em 2010 e seu corpo nunca foi achado. Ela tinha 25 anos e era mãe do filho recém-nascido do goleiro Bruno, de quem foi amante. Na época, o jogador era titular do Flamengo e não reconhecia a paternidade. O jogador foi condenado a 22 anos pela morte da jovem.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais do bar pouco depois do ocorrido, a proprietária do local, Juliana Lima, esposa de Alemão, pede desculpas, afirma que excluiu a foto assim que tomou conhecimento e que o estabelecimento não compactua com comportamento violento ou que produza violência.

“No momento em que eu soube, eu excluí a postagem e pedi que as pessoas responsáveis localizassem o rapaz e providenciassem a saída dele do estabelecimento, e foi o que aconteceu. Ele foi retirado. A pessoa que fez a postagem foi afastada das atividades do porão, eu retomei essas atividades e estou tendo que lidar com todo tipo de acusação e palavras grotescas e enfim. Algumas pessoas até acusando de forma desumana”, diz a proprietária do bar no vídeo.

“Passei a noite reunida com meu jurídico também. Se tem algo que posso garantir a vocês é que, se depender da gente, o rapaz vai ser punido sim. Haverá a punição que tiver que ser feita, nos ajudaremos, nós estamos à disposição para ajudar no que for”, disse a mulher, referindo-se ao jovem que entrou fantasiado no bar.