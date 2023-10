Vereador é impedido de fiscalizar obra do novo lixão de Manaus

Notícias de Manaus– O vereador Sassá da Construção Civil (PT) passou por uma situação delicada na manhã desta quinta-feira (19/10), quando tentou fiscalizar a obra do novo aterro sanitário de Manaus, localizado no ramal Itaúba, quilômetro 13 da BR-174, no bairro Tarumã, zona oeste da capital. O local despertou a atenção do parlamentar devido aos possíveis riscos ambientais que poderia apresentar. No entanto, ao chegar no aterro, Sassá foi proibido de entrar e informado que precisaria reagendar a visita, que já havia sido programada pela Comissão de Meio Ambiente, Recursos Naturais, Sustentabilidade e Vigilância Permanente da Câmara Municipal de Manaus (CMM).

A intenção do vereador era entender os riscos potenciais de ameaça ao lençol freático decorrentes do chorume, bem como verificar se a distância mínima de nascentes, igarapés, cursos de água, fauna e flora locais estava sendo respeitada. No entanto, ele não recebeu qualquer aviso prévio sobre o cancelamento da visita.

Ao ser impedido de entrar na obra, Sassá se mostrou indignado e questionou o motivo de ter sido barrado, uma vez que sua função como vereador é justamente fiscalizar os atos do Poder Executivo. Para ele, o impedimento viola uma das principais prerrogativas de um parlamentar, determinada pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica Municipal.

Em seu comentário sobre o incidente, Sassá enfatizou que estava apenas cumprindo seu papel de fiscalizador do povo.

“Hoje fui cumprir o meu papel de vereador e fiscalizador do povo, cheguei no novo aterro de Manaus para fiscalizar a obra e buscar entendimento dos reflexos no impacto ambiental que a nossa cidade terá e, para nossa minha surpresa, fui impedido de entrar e cumprir meu papel de parlamentar”, comentou o vereador.

Após o incidente, Sassá da Construção Civil (PT) pretende buscar esclarecimentos sobre o ocorrido e exigir respostas das autoridades responsáveis pela obra do aterro sanitário. Como representante do povo, ele considera seu dever assegurar que a população esteja protegida de qualquer dano ambiental proveniente dessa obra.

