Vereador petista anuncia apoio a greve dos trabalhadores da construção civil em Manaus

O vereador Sassá da Construção Civil (PT), que também é presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil do Amazonas (Sintracomec – AM), anunciou nesta quarta-feira (30/6 apoio à paralisação dos trabalhadores do setor, que acontecerá na próxima sexta-feira (02/7).

Segundo o vereador, o Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Amazonas (Sinduscon–AM) não entrou em acordo com o Sintracomec a respeito do reajuste de salário dos trabalhadores do setor. O sindicato dos trabalhadores defende um reajuste de acordo com a inflação prevista para o período entre julho de 2020 e julho de 2021, que é 9%, enquanto o sindicato das indústrias, quer dar 6%.

De acordo com Sassá, o valor é injusto, pois houve um grande aumento nos alimentos, na gasolina, na luz, e em

diversos outros serviços, e o salário dos trabalhadores deve estar de acordo com a necessidade da categoria. O

vereador também defende a continuidade da cesta básica e hora extra aos trabalhadores.