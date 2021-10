Vereador propõe criação de hospital público veterinário em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O vereador Dione Carvalho (PATRIOTA), levou ao plenário da Câmara Municipal de Manaus (CMM), a questão da saúde animal, mais especificamente a falta de infraestrutura pública para tratamento dos animais. A ausência de Centro de Saúde Pública no Estado do Amazonas, foi criticada pelo parlamentar, que sugeriu a criação do primeiro Hospital Público Veterinário da região norte do país.

Continua depois da Publicidade

Em recente viagem a capital federal, o vereador visitou o Hospital Público Veterinário do Distrito Federal, que realiza mais de cem atendimentos por dia, e dispõe de cerca de 40 profissionais veterinários para atender animais abandonados, e também de famílias de todas as rendas.

A ideia de implantar um hospital nos mesmos moldes em Manaus, vai ser levada ao prefeito da cidade, David Almeida, para que juntamente com as secretarias, possa fazer um estudo de viabilidade. “Acredito que seja necessário para a nossa cidade, para o Amazonas, colocar um hospital público veterinário em funcionamento, porque não se trata apenas da saúde animal, mas sim de saúde pública”, afirmou Dione.

A causa dos animais precisa receber de mais atenção do Poder Público, segundo o parlamentar, porque impacta em diversas áreas sociais como a limpeza pública, o turismo, a saúde, o bem estar social. “Acredito que podemos contribuir com a valorização do espaço público tratando dos animais com mais responsabilidade, e sem dúvida alguma o primeiro centro veterinário público seria um passo fundamental para que isso aconteça”.

Continua depois da Publicidade

Dione Carvalho afirmou que vai buscar apoio dos colegas de parlamento, e também vai levar ao conhecimento do Governador Wilson Lima, para que juntamente com o Prefeito David Almeida, possa abraçar a causa e viabilizar o equipamento público.