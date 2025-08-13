Vereador propõe curso de desengasgo para gestantes em Manaus

Notícias de Manaus -O vereador Eduardo Alfaia (Avante) é autor do Projeto de Lei (PL) 405/2023, que propõe a inclusão obrigatória do curso de Manobra de Heimlich (manobra de desengasgo) no pré-natal de gestantes atendidas por unidades de saúde e hospitais, tanto públicos quanto privados, em Manaus.

O parlamentar destacou que a medida tem como objetivo reduzir o número de mortes de bebês por engasgamento, seja com leite materno durante mamadas inadequadas ou com alimentos e objetos pequenos como pipoca, amendoim e milho, que são de fácil acesso às crianças. “É essencial que os pais e responsáveis conheçam e dominem técnicas simples de intervenção, além dos cuidados de prevenção fundamentais”, afirmou Alfaia.

De acordo com o Artigo 2º do projeto, o curso deverá ser ministrado por equipes interdisciplinares de saúde, seguindo qualificação, conteúdo e carga horária mínima estabelecidos pelas autoridades competentes.

O PL recebeu parecer favorável da 6ª Comissão da Câmara Municipal de Manaus (CMM) em relação à Emenda 01 e avançou para a segunda discussão na forma de lei, mantendo o objetivo de garantir que gestantes e responsáveis tenham preparo adequado para agir em situações de risco de engasgamento infantil.