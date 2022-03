Vereador propõe PL contra assédio às mulheres no transporte coletivo em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O vereador Rodrigo Guedes (PSC) protocolou, nesta terça-feira (8), Dia Internacional da Mulher, um Projeto de Lei que prevê a campanha permanente de prevenção, conscientização e combate à importunação sexual feminina no interior dos transportes coletivos, paradas e terminais de ônibus em Manaus.

Para o parlamentar, o combate e a prevenção à violência contra a mulher é de responsabilidade do Estado. O PL reconhece a proteção às vítimas como um dever do Poder Público e busca assegurar a integridade física e psicológica dessas mulheres.

“O assédio, nas mais diversas formas, contra as mulheres precisa ser combatido. As consequências para quem passa por essa situação são traumáticas e, em alguns casos, irreversíveis. A violência também existe quando uma mulher é abordada com conversas indesejadas, comentários inescrupulosos, vulgares, toques corporais e exibições indesejadas”, disse.

Conforme afirmou o vereador no texto do Projeto, o objetivo é conscientizar a população para evitar o constrangimento que muitas mulheres sofrem diariamente, principalmente nos transportes coletivos urbanos. Guedes relembrou que as formas de abuso sexual cometidas nos ônibus, terminais e paradas, são criminosas e devem ser combatidas como as demais formas de violência, preconceito e discriminação contra as mulheres.

*Com informações da Assessoria de Imprensa