Vereador propõe PL para proibir a venda de sacolas plásticas nos estabelecimentos comerciais de Manaus

Redação AM POST

Em atenção às reclamações dos consumidores sobre a venda de sacolas plásticas nos estabelecimentos comerciais de Manaus, o vereador Rodrigo Guedes (PSC) propôs um Projeto de Lei (PL) para alterar esta lei, em vigor desde o último dia 30 de setembro. No projeto, protocolado nesta segunda-feira, 4, Guedes propôs a proibição de qualquer tipo de comercialização das sacolas, com exceção das biodegradáveis.

“A verdade é que o único jeito de se ter uma solução para isso é proibir, de uma vez por todas, as sacolas plásticas nos estabelecimentos comerciais. A principal reclamação que temos recebido pelas redes sociais é de que se há uma preocupação com o meio ambiente, então distribuir as sacolas com o preço embutido polui, mas a venda não? É óbvio que ambas são ruins para o meio ambiente e não vai impedir a circulação de sacolas. Só que na venda direta prejudica o meio ambiente e os consumidores também, penalizando-os e só beneficia as empresas”

No texto do PL, o parlamentar determina a proibição tanto da distribuição, quanto da comercialização de sacolas plásticas, salvo as biodegradáveis, que têm tempo útil mais curto, para a arrumação e transporte das mercadorias compradas nos estabelecimentos comerciais. Conforme explicou Rodrigo Guedes, as sacolas já eram cobradas no valor final das compras implicitamente e, mesmo com a venda, continuarão em circulação, sendo utilizadas pelos consumidores.

“Nunca foram gratuitas as sacolas, sempre foram cobradas com o preço embutido. Se colocar em poucos centavos, não vai inibir a compra das sacolas, daqui a 6, 7, 8 meses ninguém estará discutindo a questão ambiental e continuarão comprando as sacolas plásticas. Se colocarem no preço alto gera outro problema. Então a solução é banir essas sacolas, ai sim ajudamos o meio ambiente, sem penalizar apenas o consumidor”, disse o vereador.

Leia documento na íntegra:PL – GVRG – Altera a Lei 285.2021 – SACOLAS PLASTICAS.docx