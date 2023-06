Vereador propõe proibição de cigarros eletrônicos em ambientes coletivos de Manaus

O vereador Gilmar Nascimento (Sem partido) apresentou hoje, segunda-feira (05/06) o Projeto de Lei (PL) nº 207/2023, que propõe alterações na Lei nº 1.364/2009, proibindo o consumo de cigarros eletrônicos e outros dispositivos de fumar em ambientes coletivos. O projeto seguirá para análise na Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Câmara (CCJR).

A justificativa para o projeto se baseia no aumento alarmante de casos de emergências respiratórias relacionadas ao uso de dispositivos eletrônicos para fumar. O vereador ressalta que muitas pessoas, especialmente adolescentes, jovens e adultos, acabam se envolvendo com o tabagismo tradicional após o contato inicial com o cigarro eletrônico, seduzidos pela modernidade desses dispositivos.

Os níveis de nicotina encontrados nos cigarros eletrônicos podem representar riscos à saúde, tanto por contato direto com a pele quanto pela inalação do vapor, especialmente para grupos mais vulneráveis, como idosos, crianças, gestantes e pessoas com doenças cardíacas e respiratórias.

É importante destacar que o uso de cigarros eletrônicos já é proibido pela ANVISA no Brasil, uma vez que não há evidências que comprovem sua eficácia na cessação do tabagismo.

O projeto do vereador Gilmar Nascimento visa atualizar a legislação municipal, garantindo ambientes coletivos mais saudáveis e protegendo a saúde de todos os cidadãos.

Redação AM POST*