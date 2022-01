Vereador propõe que transporte coletivo seja gratuito em dias de vestibular em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O vereador Allan Campelo (PSC), apresentou indicação de número 1046/2021 à Prefeitura de Manaus, pedindo a isenção da tarifa do transporte coletivo urbano em dias de provas de vestibular para ingresso em universidades públicas.

Segundo Allan Campelo, a indicação tem objetivo garantir aos cidadãos o acesso à educação por meio do ingresso em universidades públicas em dias de exames de vestibulares.

“Sabemos que existem pessoas que deixam de prestar vestibular por não terem condições de pagar por uma passagem de ônibus. Então, o que pudermos fazer para facilitar a vida dessas pessoas, iremos correr atrás. O direito a educação é universal e ninguém deve ficar sem acesso”, justifica o parlamentar.

De acordo com o documento, só poderá solicitar a isenção quem tiver com o comprovante de inscrição do vestibular.

A indicação pretende seguir os mesmos moldes da gratuidade de embarque e desembarque dos ônibus quando do exercício do voto, onde o poder público custeia o transporte para o exercício do direito fundamental.