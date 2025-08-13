Vereador propõe semana de combate às apostas e jogos de azar em Manaus

Notícias de Manaus – O vereador Raiff Mattos (Partido Liberal) propôs um Projeto de Lei (PL) que institui em Manaus a “Semana Municipal de Enfrentamento às Apostas e Jogos de Azar”, com o objetivo de alertar a população sobre os riscos e prejuízos do vício em apostas, especialmente as realizadas online.

De acordo com o parlamentar, jovens e mulheres chefes de família estão entre os grupos mais vulneráveis, sendo afetados de forma significativa por modalidades populares como o “Jogo do Tigrinho”. Segundo Mattos, muitas dessas pessoas dependem de benefícios sociais, e o vício em apostas contribui para perpetuar ciclos de empobrecimento e aumentar a desigualdade.

O projeto define que serão estabelecidos critérios, diretrizes e estratégias para a realização da semana, com foco em informação e conscientização da população sobre os riscos dessas práticas. A execução ficará sob responsabilidade dos órgãos competentes, definidos pelo Executivo Municipal.

A proposta prevê que a Semana Municipal de Enfrentamento às Apostas e Jogos de Azar seja realizada anualmente na primeira semana de junho e integrada ao Calendário Oficial da Cidade de Manaus, promovendo ações educativas e de prevenção voltadas à população.