Vereador questiona prefeito sobre possíveis ‘fura-fila’ na vacinação contra covid-19 em Manaus

Denúncias de possíveis “fura-fila” da vacina contra covid-19 em Manaus fizeram o vereador Amom Mandel (Podemos) cobrar o prefeito de Manaus, David Almeida (Avante) na noite de última terça-feira (19).

De acordo com Amom Mandel, chegaram ao seu “Gabinete Online” denúncias de pessoas que estariam sendo supostamente privilegiadas, no recebimento da vacina Coronavac. “Solicito, ainda, esclarecimento sobre as inúmeras denúncias recebidas sobre pessoas vacinadas antes do momento previsto e, assim, sendo beneficiadas em favor do resto das pessoas, que aguardam na filas em saber onde comparecer”, diz ele em ofício encaminhado a prefeitura de Manaus

O parlamentar pede ao mandatário esclarecimentos oficiais sobre o Plano Municipal de Vacinação. “Se o plano está sendo revisado, qual era o plano original? Onde é possível encontrá-lo? Por que não foi dada ampla divulgação deste?”, questionou no documento.

A Casa Civil do executivo municipal informou nesta quarta-feira (20) que já recebeu o documento e encaminhou para as devidas tratativas.