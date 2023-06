Vereador reforça importância de PL que proíbe descontos no salário de rodoviários assaltados

Em sessão da Câmara Municipal de Manaus (CMM), nesta segunda-feira (26/06), o vereador Jander Lobato (PP) solicitou celeridade na tramitação do Projeto de Lei n⁰ 378/2023, que proíbe o desconto, no salário de cobradores e motoristas, referente a valores roubados em assaltos a ônibus do transporte coletivo na cidade de Manaus.

“Peço que possamos tramitar esse PL em regime de urgência porque os assaltos têm todos os dias nos ônibus, infelizmente, e que todos possamos nos unir para tentar resolver essa questão. É importante que essa Casa se atente para isso, pois já se passou muito tempo nessa situação”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Jander ainda enfatizou que conversou com alguns trabalhadores do transporte coletivo sobre o assunto. “Tenho dialogado com algumas pessoas e vi o quanto é um problema para as suas vidas no dia a dia. Os funcionários precisam sustentar suas famílias e precisam trabalhar com dignidade e mais respeito”.

A proposta também propõe às empresas concessionárias do transporte coletivo a prestação de assistência psicossocial aos cobradores e motoristas vítimas de assaltos no transporte coletivo, para tratar possíveis lesões sofridas.