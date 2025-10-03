Vereador Rosinaldo Bual é preso em operação do Gaeco que investiga esquema de “rachadinha” na CMM

Notícias de Manaus – O vereador Rosinaldo Bual (Agir) foi preso na manhã desta sexta-feira (3) durante uma operação deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Amazonas (MP-AM). A investigação apura a suspeita de um esquema de associação criminosa envolvendo práticas conhecidas como “rachadinha” na Câmara Municipal de Manaus (CMM). Além do parlamentar, a chefe de gabinete dele também foi detida e ambos foram conduzidos ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

A prática investigada, conhecida como “rachadinha”, ocorre quando um parlamentar obriga servidores comissionados ou assessores a devolver parte de seus salários após serem nomeados para cargos públicos. O esquema, considerado crime, se enquadra em delitos como peculato (desvio de recursos públicos) e improbidade administrativa. A “rachadinha” prejudica diretamente os cofres públicos, já que valores destinados ao pagamento de servidores são desviados para benefício próprio do agente político. Além disso, a prática fere princípios constitucionais da administração pública, como a moralidade e a legalidade.

A operação contou com o cumprimento de dez mandados de busca e apreensão em diferentes locais da capital amazonense, incluindo o próprio gabinete do vereador dentro da sede da CMM. Durante a ação, os agentes localizaram três cofres no gabinete de Rosinaldo Bual. O parlamentar, segundo o MP-AM, se recusou a fornecer as senhas. Os cofres foram recolhidos e encaminhados para a sede do Ministério Público, onde serão submetidos à perícia.

Leia mais: Veja o momento em que Vereador Rosinaldo Bual chega em delegacia após ser preso em operação do MP-AM

As investigações apontam que mais de 100 pessoas já passaram pelo gabinete de Bual desde o início do mandato. A análise de quebra de sigilo bancário autorizada pela Justiça revelou movimentações financeiras suspeitas, com transferências realizadas diretamente para a conta pessoal do vereador.

Em nota oficial, a Câmara Municipal de Manaus confirmou a presença do Gaeco no prédio da Casa Legislativa e informou que os agentes realizaram buscas no gabinete do vereador investigado. O comunicado reforçou que a instituição “reitera seu compromisso com a transparência, a legalidade e a colaboração com os órgãos de controle e fiscalização”.

Até o fechamento desta reportagem, Rosinaldo Bual e sua defesa não haviam se pronunciado publicamente sobre as acusações. O Ministério Público segue com as apurações para identificar a participação de outros possíveis envolvidos no esquema e vai realizar coletiva de imprensa para dar mais detalhes sobre o caso.