Vereadores afagam Marcos Rotta e aprovam Medalha de Ouro Cidade de Manaus

Redação AM POST

Os vereadores aprovaram nesta segunda-feira (10/5) a homenagem que vai conceder ao vice-prefeito de Manaus e Secretário Municipal de Infraestrutura (Seminf) Marcos Rotta, a Medalha de Ouro Cidade de Manaus, por todos os serviços prestados à capital do Amazonas como jornalista, deputado estadual e federal, vice-prefeito e agora como titular da Seminf.

A proposta de homenageá-lo foi do vereador Antônio Peixoto (PTC) que enalteceu o trabalho desenvolvido por Marcos Rotta em prol de Manaus. “Desde a década de 90 que ele vem atuando pelas melhorias de nossa cidade e isso precisa ser reconhecido. Por onde ele passou, sempre deu o seu melhor, como apresentador, deputado ou secretário nunca deixou de fazer o seu máximo”, enalteceu Peixoto.

A atuação de Marcos Rotta também foi defendida pelo vereador Wallace Oliveira (Pros) que votou a favor da homenagem. “O Rotta conhece cada palmo dessa cidade, e é com alegria que voto por essa honraria. Ele é um ser humano diferenciado que está sempre disponível em atender a todos procurando sempre resolver os problemas”, disse.

Para o vereador professor Samuel (PL) o desempenho do vice-prefeito é impar, sempre buscando ser autentico no que faz. “Ele é um grande político e merecfedor dessa outorga e é uma satisfação desse parlamento homenagear esse que é um manauara importante da nossa história”, enfatizou.

Opinião compartilhada pelo vereado prº Joelson Silva (Patriota) que elogiou a maneira do Marcos Rotta de atender todas as pessas. “Ele já tem uma trajetória que faz parte de Manaus, e sempre atendeu a todos com muita educação e atenção e essa é uma homenagem merecida”.

Trajetória

Marcos Rotta é jornalista, publicitário, radialista, apresentador de TV e político brasileiro, nascido no Paraná, em 11 de março de 1967, na cidade de Cianorte. Iniciou sua vida profissional como Auxiliar de Almoxarifado, na empresa Arthur Lundgren Tecidos S/A, Cascavel, PR, 1981 – 1984; laborou como Auxiliar de Gerência, Banco Mercantil do Brasil, Cascavel, PR, 1984 – 1987 e atuou com Encarregado de Caixas, Banco Bamerindus do Brasil, São Paulo, SP, 1987 – 1989.

Na década de 90 iniciou sua carreira nos meios de comunicação como Apresentador no Telejornal, TV Timon, São Luís, MA, 1990 – 1992; atuou como Locutor Apresentador, Radio Mirante FM, São Luís, MA, 1992 – 1994; foi Chefe de Gabinete de Comunicação, na Secretaria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Manaus.

No Estado do Amazonas, local que escolheu como seu lar definitivo, exerceu quatro mandatos como deputado estadual. Foi nomeado Membro do Conselho Estadual de Defesa do Consumidor – Condecon, no período de 2011 à 2014, neste mesmo ano foi eleito com uma expressiva votação para o Cargo de Deputado Federal.

Em 22 de dezembro de 2016 renunciou ao mandato de Deputado Federal, na Legislatura 2015-2019, para assumir o mandato de Vice-Prefeito do município de Manaus. Atuou, conjuntamente com as atribuições do cargo de Vice-Prefeito, como Secretário Municipal de Infraestrutura (Seminf), no período de maio de 2017 à abril de 2018.

Licenciou-se do cargo de Vice-Prefeito para assumir o cargo de Secretário de Estado da Região Metropolitana de Manaus, no período de agosto à dezembro de 2018. No início do ano de 2019 voltou a ocupar seu cargo de Vice-Prefeito de Manaus.

*Com informações da Assessoria de Imprensa