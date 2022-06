Vereadores aprovam reajuste de R$ 300 para R$ 600 do ‘Auxílio Aluguel’ da Prefeitura de Manaus

Redação AM POST

A Câmara Municipal de Manaus (CMM), aprovou nesta quarta-feira (08/6), em regime de urgência e por unanimidade, o Projeto de Lei do Executivo Municipal que altera a Lei n°1.666, que institui o Auxílio Aluguel as famílias vítimas de enchentes, desmoronamentos, remoção de situação de risco ou ainda por força de obras públicas. A alteração possibilitou o reajuste do valor do benefício, que agora, passa a valer R$600.

O benefício é destinado a famílias vítimas de enchentes, desmoronamento, remoção de situação de risco ou, ainda por força de obras públicas.

De acordo com o texto do projeto, as situações de emergência e calamidade pública na região aumentaram após a crise econômica, ocasionada pela pandemia da covid-19, portanto, faz-se necessária a modificação, pois assegura a proteção social à população manauara atingida por situações de risco, incluindo os atingidos pela cheia do Rio Negro, por isso foi constatada a necessidade de reajustar o valor do benefício de R$ 300 para R$ 600.

Para o líder do prefeito na Casa Legislativa, vereador Marcelo Serafim (Avante), o reajuste foi necessário, pois os valores dos aluguéis aumentaram desde o início da pandemia. “A secretária Jane Mara reforçou e conversou comigo que esse pedido é extremamente importante, pois quanto antes a aprovação sair, ainda este mês os beneficiados receberão o valor ajustado, com isso a Câmara cumpriu mais um compromisso com a sociedade”, disse Marcelo.

Também foi aprovado o Projeto de Lei 218/2022, que autoriza o Poder Executivo a alterar a ação constante do Plano Plurianual 2022-2025, com a finalidade de viabilizar a captação de convênio com o Governo do Amazonas para a aquisição dos primeiros ônibus 100% elétricos para a capital amazonense.