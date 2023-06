Vereadores da CMM ignoraram alerta antes de aprovarem PL que suprime área de proteção ambiental em Manaus: “invasão de rico”

Parlamentares da Câmara Municipal de Manaus (CMM) ignoraram alerta do vereador Rodrigo Guedes (Podemos) e aprovaram na última quarta-feira (21), o Projeto de Lei PL nº 582/2021, de autoria do vereador Diego Afonso (União Brasil), que solicita a exclusão de um trecho da Área de Proteção Ambiental (APA) Floresta Manaós, no bairro Coroado, na zona leste de Manaus, para construção de um posto de combustíveis da empresa IBK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA na localidade.

A proposta de Diego Afonso foi criticada por apenas quatro vereadores que de 41 parlamentares foram os únicos que votaram contra o PL, são eles: Rodrigo Guedes (Podemos), William Alemão (Cidadania), Kennedy Marques (PMN) e Capitão Carpê (Republicanos).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Rodrigo Guedes pediu que o projeto fosse retirado de pauta e alertou os parlamentares do perigo da proposta que ele classificou como ‘invasão de rico’.

“Se trata de um invasão de rico. Comércio que invadiu uma área verde e agora pretende se regularizar, uma invasão de pessoas que suprimiram uma área verde na cidade de Manaus”, disse.

“Mais uma vez faço o pedido para que seja retirado de pauta esse projeto de lei porque visa suprimir uma área de proteção ambiental para a instalação de um posto de gasolina sem ouvir a comunidade e especialistas, porque isso aqui se trata de um projeto extremamente complexo. Quero reforçar para as vossas excelências o perigo do que nós estamos votando aqui. Não se suprime área verde, ainda que de fato já tenha a instalação de algum tipo de imóvel, sem um debate amplo”, alertou Guedes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com moradores da área, desde 2018 existem tentativas de construção deste posto de combustíveis, que é visto pelos populares como uma perda irreparável de área verde além de possivelmente causar problemas de saúde e segurança para os moradores da localidade.

Na proposta de Diego Afonso, consta a assinatura de oito moradores do Conjunto Acariquara, sendo apenas sete deles favoráveis à construção do posto. Guedes pediu que a proposta fosse debatida antes de ser votada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Esse citado estudo de impacto de vizinhança, ressalto aqui que há uma certa anuência de sete pessoas numa área que envolve milhares de comércios e pessoas. Vou falar para os vereadores, vou fazer um vaticino aqui, um alerta. Depois não vão dizer que sou eu que estou jogando vereador na imprensa. Isso é grave. Estamos suprimindo uma área verde da cidade de Manaus, sem um debate amplo. Inclusive é um projeto complexo de 146 páginas”, declarou.

O PL tramitava há dois anos no legislativo e agora com a aprovação foi encaminhada para a sanção do prefeito de Manaus David Almeida (Avante).

O projeto foi apresentado em 2022, e, na época, o vereador Kennedy Marques (PMN) conseguiu convencer a maioria dos colegas a votar contra. Em pauta novamente em 2023, o parlamentar não consegui barrar a proposta na CMM.

Kennedy Marques disse que vai recorrer ao prefeito David Almeida (Avante) para impedir que o Projeto de Lei PL nº 582/2021.