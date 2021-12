Vereadores de Manaus aumentam cotão de R$ 18 mil para R$ 33 mil na CMM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Câmara Municipal de Manaus (CMM) aprovou, nesta quarta-feira, 15/12, o aumento da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) para 75% do valor conferido aos deputados estaduais do Amazonas, que é de R$ 44.114,74. A mudança, proposta por meio do Projeto de Lei nº 673/2021, resultou em um aumento de R$ 18 mil para R$ 33.086,05 à disposição dos parlamentares do legislativo municipal.

Durante a discussão e votação do projeto, o vereador Rodrigo Guedes (PSC), junto aos vereadores Carpê Andrade (Republicanos) e Raiff Matos (DC), foram os únicos a votar contra o referido aumento. Além do diferencial no valor total da verba, outra mudança foi de que cada gabinete poderá alocar até 45 assessores parlamentares, 10 a mais do que atualmente é permitido.

“Soube que esse projeto iria ser votado pouco antes de se iniciar a sessão, registrei meu voto contrário, que condiz com minha prática de atuação. Fiz um levantamento do uso da CEAP neste ano e fora o vereador Amom, que não usa, eu fui o vereador que menos usou a verba neste ano. Acho que nós não deveríamos aumentar o valor da CEAP, acredito que neste momento, por mais que haja qualquer argumentação legal, a leitura que a população faz é muito ruim”, disse.

“Nós ainda sofremos muitos efeitos econômicos destes quase dois anos de pandemia, a crise, a população passa muita necessidade, desemprego, muita fome, miséria. Nós temos que mostrar solidariedade ao povo, temos que ser justos, votei contrário ao aumento e continuarei usando a verba de forma mais moderada possível”, afirmou o parlamentar.

A despesa mensal da CMM com o cotão é de R$ 720 mil. Por ano, a despesa é de R$ 8,64 milhões.