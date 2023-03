Vereadores estão trabalhando para aprovação de PL que proíbe instalação de medidores aéreos em Manaus

Redação AM POST*

Os vereadores Sassá da Construção Civil (PT) e Ivo Neto (Patriota), membros da Comissão de Representação Social criada na Câmara Municipal de Manaus (CMM), para acompanhar a mobilização da população contra a instalação dos medidores de energia aéreos da Amazonas Energia, estiveram no fim da manhã desta terça-feira (21/03), em mais um ato comunitário, desta vez na rua 29, do Conjunto Jardim Versalles, no bairro Planalto, zona oeste.

Segundo o vereador Sassá, a situação está causando um estresse muito grande tanto para a população, quanto para os trabalhadores da Amazonas Energia. o parlamentar afirmou que os vereadores da CMM estão trabalhando para aprovação de PL que proíbe instalação de medidores aéreos.

“Eles querem que a população hostilize os trabalhadores para que o movimento seja taxado de criminoso, mas o povo não quer guerra. Essa empresa não tem respeito nem pela população, nem pelos trabalhadores dela, nem por ninguém. Eles só querem ganhar mais dinheiro, mas nós, os 41 vereadores, vamos aprovar o projeto que vai impedir a instalação dos medidores em Manaus”, finalizou o parlamentar.

Os moradores se uniram onde as equipes da concessionária de energia se concentraram. Com a chegada dos parlamentares, o supervisor da empresa garantiu que se tratava apenas de uma manutenção e informou que já estavam se retirando do local.

“O problema é que esse desligamento ocorre sem aviso prévio, um desrespeito com aqueles que pagam suas faturas em dia e são incomodados com “manutenções” imprevistas, que na verdade, são a preparação para instalar os medidores”, declarou um morador que não quis se identificar.

Projeto de Lei 375/2022

Nessa segunda-feira (20), o presidente da Casa, Caio André, informou a manifestantes de oito bairros que estiveram em reunião em seu gabinete, que o Projeto de Lei 375/2022, que proíbe a instalação de medidores aéreos, deverá ser votado na quarta-feira (22/03).

O PL do presidente da CMM, Caio André acrescenta ao artigo 1º da Lei Municipal nº 2.208/2017, onde fica proibida a instalação de sistemas de medição de energia elétrica, externos ou centralizados, fixados nos postes de energia elétrica, ressalvadas as caixas de passagem de energia elétrica, transformadores e cabeamento de internet e TV a cabo, desde que seja observado um raio de 500 metros entre um e outro, para evitar poluição visual.