Viaduto da Bola do Produtor vai se chamar ‘Rei Pelé’, em Manaus

Redação AM POST

O Complexo Viário Rotatória do Produtor se chamará “Rei Pelé”, em homenagem ao ex-jogador Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, que morreu na quinta-feira (29). A ordem de serviço foi assinada na manhã desta terça-feira (3) e terá recursos de R$ 80,8 milhões, do Governo do Amazonas e Prefeitura de Manaus.

Continua depois da Publicidade

De acordo com a prefeitura, a obra contempla a construção de um viaduto na rotatória da Bola da Feira do Produtor, espaços situados nas proximidades do bairro Jorge Teixeira e do Terminal 4, o T4, na Zona Leste.

A ordem de serviço foi assinada pelo Governador do Amazonas, Wilson Lima, e pelo Prefeito de Manaus, David Almeida, na manhã desta terça-feira.

Cerca de R$ 82,3 milhões foram repassados pelo Governo do Amazonas e R$ 2,5 milhões são contrapartida do município.

Continua depois da Publicidade

Segundo o Governo do Amazonas, o complexo é importante para dar fluidez ao trânsito das zonas leste e norte da capital.

Após ficar pronto, o complexo viário terá 16 direções diferentes.

Continua depois da Publicidade

*Com informação G1