Viaduto do Manoa é parcialmente interditado em Manaus e causa engarrafamento

O Complexo viário Professora Isabel Victoria, conhecido como viaduto do Manoa, na avenida Max Teixeira, Zona Norte de Manaus, foi interditado parcialmente na manhã desta quinta-feira (9). A previsão é que o viaduto volte a ser liberado para o trânsito de veículos na próxima terça-feira (14).

Durante a interdição, que acontece no sentido Centro-bairro, veículos poderão acessar livremente as pistas inferiores na avenida Max Teixeira, nos dois sentidos da via.

Toda a área será devidamente sinalizada para evitar acidentes durante os serviços e os agentes de trânsito vão orientar os motoristas no local.

A interdição não irá afetar o serviço de transporte público. As linhas que transitam nas imediações seguirão os mesmos itinerários pela alça superior do viaduto no sentido bairro.

Em fevereiro, o complexo já tinha sido parcialmente interditado para passar por reparos, quando fissuras apareceram na parte superficial do viaduto. Em 3 de março, a Prefeitura de Manaus informou que as obras seriam retomadas em abril, durante o feriado da Pascóa. No entanto, os reparos foram antecipados para quinta-feira.

