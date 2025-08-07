Viatura da Polícia Militar sofre acidente na Avenida Torquato Tapajós, em Manaus

Notícias de Manaus – Uma viatura recém-entregue à Polícia Militar pelo governo do Estado se envolveu em um acidente na manhã desta quinta-feira (7) na movimentada avenida Torquato Tapajós, em Manaus. O condutor perdeu o controle do veículo e acabou colidindo contra o meio-fio, por pouco não atingindo um semáforo próximo.

PUBLICIDADE

O veículo faz parte de um lote de novas viaturas distribuídas no dia 21 de julho e sofreu danos na parte dianteira. Até o momento, não há informações oficiais sobre as causas do acidente, mas a hipótese de falha mecânica é considerada improvável, dado o curto período desde a entrega da viatura.

Testemunhas que registraram o incidente sugerem que o condutor possa ter cochilado ao volante, o que teria provocado a perda do controle na via movimentada. Felizmente, ninguém ficou ferido no acidente.

PUBLICIDADE

O trânsito na região sofreu lentidão parcial por conta do ocorrido, mas já está sendo normalizado. A Polícia Militar ainda não divulgou um posicionamento oficial sobre o caso.

LEIA MAIS: Arsenal pesado: Homem é preso com sete fuzis, 500 kg de skunk e duas lanchas em Manaus

O incidente levanta dúvidas sobre as circunstâncias que levaram ao acidente envolvendo um veículo novo e reforça a importância da atenção no trânsito, especialmente em vias de grande fluxo como a avenida Torquato Tapajós.