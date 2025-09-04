Vice-governador Tadeu de Souza critica ausência de políticas públicas específicas para a Amazônia

Notícias de Manaus – O vice-governador do Amazonas, Tadeu de Souza (Avante), fez duras críticas à falta de políticas públicas voltadas de forma específica para a região amazônica. Em artigo publicado nesta quarta-feira (3/9) no site da CNN Brasil, ele afirmou que o país ainda “segue de costas para o Amazonas” e defendeu que decisões nacionais considerem as reais necessidades da floresta e de sua população.

Para Tadeu, a Amazônia não pode continuar sendo tratada como exceção. Ele destacou que, assim como o Brasil desenvolve soluções próprias para o semiárido nordestino ou para os pampas do Sul, também é urgente a criação de medidas estruturadas e permanentes para a Amazônia.

“Enquanto continuarem tomando decisões sobre nós sem falar conosco, o país seguirá incompleto”, escreveu.

O vice-governador lembrou que o Amazonas preserva 97% de sua floresta, resultado do equilíbrio entre saberes tradicionais, atividade econômica sustentável e o modelo industrial instalado no estado, que gera milhares de empregos. No entanto, alertou para os graves problemas de infraestrutura e logística, como a situação da BR-319, que ainda carece de soluções concretas.

Tadeu ressaltou que a região não busca privilégios nem assistencialismo, mas sim estrutura e equidade. Para ele, a Amazônia exige pactos federativos, políticas de longo prazo e soluções criativas, respeitando quem vive e conhece de perto seus desafios.

“Não espera milagres, espera presença”, afirmou.

Ao final do artigo, o vice-governador ressaltou sua trajetória de vida em Manaus e reforçou que a Amazônia tem potencial para se tornar o elo mais forte do Brasil com o futuro, desde que seja vista, escutada e incluída nos debates nacionais.