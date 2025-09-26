Vice-prefeito Renato Júnior reinaugura Cmei Dom Bosco que atenderá 519 alunos fortalecendo a rede de ensino em Manaus

Notícias de Manaus – O Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Dom Bosco, localizado no bairro Vila da Prata, zona Oeste de Manaus, foi reinaugurado nesta sexta-feira (26/9) pelo vice-prefeito Renato Junior. A nova estrutura, moderna e adaptada, permite ampliar o atendimento de 180 para 519 crianças de 3 a 5 anos matriculadas no maternal III, 1º e 2º períodos da educação infantil.

O espaço agora conta com 26 turmas distribuídas em 13 salas de aula, além de uma sala de recursos para atendimento especializado a 40 crianças, funcionando nos turnos matutino e vespertino. Segundo o vice-prefeito, o antigo prédio já não oferecia condições adequadas de funcionamento, o que levou a prefeitura a erguer um novo edifício com três pavimentos e cerca de 2,5 mil metros quadrados de área construída.

Estrutura moderna e inclusiva

PUBLICIDADE

O novo Cmei foi planejado para atender às necessidades da comunidade escolar com infraestrutura de qualidade. A unidade dispõe de cozinha equipada, refeitório, biblioteca, depósitos específicos para merenda, panelas, GLP, freezers e limpeza, além de banheiros coletivos, vestiários e seis banheiros adaptados para Pessoas com Deficiência (PcDs).

Leia também: Wilson Lima sanciona Lei do Refis 2025 com desconto de até 95% em multas e juros no Amazonas

Renato Junior destacou que a ampliação do espaço atende a um antigo pedido dos moradores da Vila da Prata.

“No prédio anterior estudavam cerca de 180 alunos. Hoje entregamos uma escola capaz de atender mais de 500 crianças, com estrutura completa e inclusiva, garantindo dignidade e condições de aprendizado”, afirmou o vice-prefeito.

PUBLICIDADE

Ele também ressaltou a importância dos profissionais da rede municipal de ensino.

“Temos os melhores servidores de educação do Brasil. São profissionais que se dedicam todos os dias para transformar a educação básica de Manaus em referência nacional”, disse.

Concurso público confirmado

Durante a coletiva, o secretário municipal de Educação (Semed), Júnior Mar, anunciou novidades para a rede de ensino. O edital do concurso público da Semed será publicado em outubro, com provas previstas para dezembro.

PUBLICIDADE

Serão abertas 1 mil vagas diretas e mais de 500 para cadastro de reserva, com oportunidades para professores, analistas municipais e técnicos de nível médio. O chamamento deverá ser imediato, já no início do ano letivo de 2026.

“Teremos inclusive vagas para professores de Libras, reforçando nosso compromisso com a inclusão. Queremos contar com novos profissionais para somar à equipe da prefeitura”, disse o secretário.

Educação inclusiva como prioridade

A gestora do Cmei Dom Bosco, Camila Morena, destacou que a unidade foi projetada para ser referência em inclusão e no cuidado com crianças atípicas. O espaço conta com área psicomotora e jardim suspenso, além de ambientes voltados ao lazer e ao desenvolvimento integral.

PUBLICIDADE

Segundo Camila, atualmente a escola tem 69 crianças com laudo e mais de 50 em processo de avaliação. Diante da demanda, uma nova sala de recursos deve ser aberta.

“A nova estrutura nos permite dobrar a capacidade de atendimento, passando de 189 para 519 alunos. Muitos pais optam por matricular seus filhos aqui mesmo morando longe, por causa do nosso trabalho inclusivo”, afirmou.

Relato de famílias beneficiadas

Para muitas famílias, a nova estrutura representa uma esperança no desenvolvimento das crianças. A mãe Gabriele Melo, de 31 anos, contou que a escola tem sido fundamental no progresso do filho, que enfrenta desafios relacionados ao diagnóstico atípico.

“No início, meu filho apresentava resistência às atividades e não se adaptava facilmente. Com o apoio da equipe pedagógica e a interação com outras crianças, ele melhorou muito. A experiência escolar tem sido positiva e me traz segurança”, relatou.