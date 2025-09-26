Vídeo: assista momento em que idosa é morta atropelada na Zona Norte de Manaus

Notícias de Manaus –Uma perseguição entre um carro e uma motocicleta terminou em tragédia na Zona Norte de Manaus. Durante a fuga, o motorista de um Fiat Strada perdeu o controle e atropelou Vera Lúcia, que caminhava pela rua. O impacto foi tão violento que a mulher morreu na hora.

Após atingir a vítima, o veículo ainda colidiu com outros dois carros antes de parar. O condutor tentou fugir a pé, mas foi contido por populares e preso em flagrante pela Polícia Militar.

Segundo testemunhas, o carro trafegava a cerca de 70 km/h em uma via cujo limite era de 40 km/h. A motocicleta perseguida conseguiu escapar.

A perícia esteve no local e recolheu provas para ajudar nas investigações. O caso segue em apuração para esclarecer a motivação da perseguição e identificar todos os envolvidos.