Vídeo: Caminhão dos bombeiros quase atinge casa na Zona Leste após travar em ladeira

Notícias de Manaus – Um caminhão do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM), acabou não conseguindo subir uma ladeira Juruti-Azul, no bairro Grande Vitória, na Zona Leste de Manaus e voltou do meio da via.

Segundo testemunhas, o veículo oficial atingiu um poste de energia ao voltar de ré e por pouco não invadiu um imóvel.

PUBLICIDADE

Apesar do susto não houveram feridos e o veículo foi retirado do local.

Assista:

Caminhão dos bombeiros quase atinge casa na Zona Leste após travar em ladeira pic.twitter.com/7thmznTdyX PUBLICIDADE — AM POST (@portalampost) May 23, 2024

PUBLICIDADE

*Redação AM POST