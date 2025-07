Vídeo: Carro capota, destrói poste e deixa sem energia parte do Tarumã-Açu em Manaus

Além dos danos estruturais ao poste e aos imóveis atingidos, felizmente não houve registro de vítimas no local. A destruição do poste e os riscos elétricos também exigiram isolamento da área por precaução.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil do Amazonas, que já iniciou os levantamentos iniciais. As autoridades buscam identificar o condutor e apurar se ele dirigia sob efeito de álcool.

Devido ao choque com o poste de energia, o fornecimento foi interrompido em parte da região. A concessionária responsável pelo abastecimento elétrico em Manaus foi acionada para realizar os reparos, mas ainda não há previsão para a normalização do serviço.

Moradores da área ficaram assustados com a força da batida. Uma mulher que reside nas proximidades disse ter visto o motorista sair do veículo logo após o acidente. Segundo ela, ele aparentava estar embriagado.

Testemunhas relataram que o carro trafegava em alta velocidade quando o motorista perdeu o controle do veículo, resultando no capotamento. O impacto foi tão severo que o automóvel ficou completamente virado e parte da estrutura de telhados próximos à pista foi danificada.

Notícias de Manaus – Um grave acidente de trânsito foi registrado na manhã deste sábado (20) na estrada do Tarumã-Açu, nas proximidades da Vivenda Verde, zona Oeste de Manaus. Um veículo modelo Chevrolet Montana capotou violentamente após subir na calçada, destruir duas coberturas residenciais e colidir com um poste de energia elétrica, deixando parte da região sem fornecimento de energia.

