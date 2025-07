Vídeo: Carro é atingido em cheio por caçamba e deixa Avenida Torquato Tapajós travada

Notícias de Manaus – Um carro de passeio foi atingido em cheio por uma caçamba em um acidente de trânsito, na tarde desta sexta-feira (18), na Avenida Torquato Tapajós, no bairro Flores, zona centro-sul de Manaus.

Ainda não há informações sobre as circunstâncias do acidente, mas, conforme vídeos registrados pela equipe externa do AM POST, é possível ver que o carro modelo Kwid, de cor de cobre, foi atingido e ficou atravessado na avenida, no sentido Centro-bairro. A porta do lado do motorista foi a mais danificada.

Uma mulher estava no local, mas não há informações precisas se ela era a motorista ou uma passageira. Também não há confirmação sobre outras possíveis vítimas no interior do veículo.

Os dois sentidos da avenida ficaram interditados após o acidente, e até o momento da publicação desta matéria não há agentes de trânsito orientando os condutores na região.

A reportagem segue acompanhando o caso para atualização das informações.