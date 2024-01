Vídeo: confusão marca ensaio de rua da Escola de Samba Reino Unido da Liberdade em Manaus

Notícias de Manaus – O ensaio de rua da Escola de Samba Reino Unido da Liberdade, realizado neste domingo (28) no bairro do Morro da Liberdade, zona Sul da capital, terminou em tumulto e confusão, manchando o clima festivo que deveria envolver o evento.

A escola conduziu o ensaio de rua com o trio elétrico, a bateria Furiosa do Morro e a comunidade local, percorrendo as ruas até chegar à sede da escola, o “Terreirão da Mãe Zulmira” no Morro da Liberdade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No entanto, ao final da celebração, uma grande confusão eclodiu nas proximidades do barracão da escola. Relatos indicam que alguns presentes afirmaram ter havido até mesmo tiroteios na região. Testemunhas apontam que a falta de policiamento adequado foi um dos fatores que contribuíram para a situação caótica, considerando o grande número de participantes que acompanhavam o ensaio da Escola de Samba.

Confusão marca ensaio de rua da Escola de Samba Reino Unido da Liberdade em Manaus pic.twitter.com/9TkfCogwMX — AM POST (@portalampost) January 29, 2024 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A ausência de medidas de segurança eficazes levanta questionamentos sobre a organização do evento e a necessidade de uma presença policial mais robusta para garantir a integridade dos participantes. Até o momento, não há informações oficiais sobre feridos ou detidos durante a confusão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST